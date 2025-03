Vertingiausi Lietuvos miškai – pavojuje: valdžia jau turi sprendimą, ką konkrečiai keisti

Vertingiems miškams kilo grėsmė

„Pavyzdžiui, Inkūnų kaime, kurį sudaro septyni miškuose išsibarsčiusieji vienkiemiai, per pastaruosius trejus metus įvyko šeši grubūs gamtos naikinimo atvejai. Čia yra trys griežtai saugomos buveinės: Vakarų taiga, Stepinė pieva bei Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės. Visoms joms per pastaruosius metus iškilo grėsmė išnykti. Vakarų taigos plotui buvo išduotas kirtimo leidimas, tačiau bendruomenės pastangomis jis buvo sustabdytas. Stepinė pieva naikinama, nes ten ūkiškai įveisinėjami medynai. O šaltinio teritorijoje be projekto ir leidimo pradėtos kaimo turizmo sodybos statybos. Net kai bendruomenė ar girios lankytojai nustato pažeidimus, institucijos pasirodo bejėgės juos sustabdyti.