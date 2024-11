Vardija realiausias orlaivio katastrofos Vilniuje versijas: išvadų teks palaukti

„Nespekuliuokime. Mes iš savo pusės kažko tokio ypatingo <...> neindikavome, įrangos mūsų irgi nefiksavo gedimų. Sunku pasakyti, nenorime spekuliuoti – per žemai, per aukštai, per greitai, ar per lėtai – tyrimas pasakys“, – kalbėjo T. Montvila.