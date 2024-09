Už 260 tūkst. eurų kyšį kalinčiam Šiliauskui anksčiau išeiti į laisvę nepavyko

Komisija taip pat atkreipė dėmesį į Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendį, kur konstatuota, kad nuteistasis viso proceso metu minimizavo savo vaidmenį, kaltę pripažino tik surinkus jo kaltę pagrindžiančius duomenis, šis teismas pašalino nuteistojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę dėl kaltės pripažinimo, be to kaltės ir gailesčio pripažinimas labiau matomos per žalas šeimai prizmę nei padarytą žalą valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams.