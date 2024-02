Ukrainos ambasadorius: pasaulis atsistojo ant karo slenksčio, bet susitelkę dar galime jo išvengti

Tačiau mus tai verčia daryti istorija, per tokius sunkius išbandymus kaip karas. Tuo metu lietuviai šias tranformacijas gali daryti be to, tokių dalykų neliečiami. Ačiū Dievui, kad jūsų tai nepalietė ir, duok Dieve, kad nepaliestų. Bet tos transformacijos mūsų tautoms būtinos. Jos mums suteiks pranašumo ateityje, nes mes pirmieji jas pradėjome ir pirmieji pereisime.