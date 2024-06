Trimis šimtukais mokyklą baigusi Dovilė priėmė netikėtą sprendimą

Viskas pasikeitė po to, kai Dovilė pasidomėjo Vilniaus universiteto organizuotu renginiu „Studentas vienai dienai“ ir ten tarp siūlomų studijų programų ji išvydo logopediją. Paskaičiusi apie ją, iškart susidomėjo, nes pamatė, kad tai yra tarpdisciplininė specialybė, t.y. šios studijos apima ir lietuvių kalbą, ir psichologiją, ir pedagogiką, ir netgi iš dalies mediciną.

Sprendimą mesti medicinos studijas ir siekti kitos profesijos Dovilė priėmė ramiai: kadangi mediciną reikia mokytis iš viso apie 12 metų, tad dveji metai, praleisti studijuojant šį dalyką, neatrodė itin ilgas laiko tarpas. Be to, Dovilė buvo įsitikinusi, kad visą gyvenimą dirbti darbą, kuris ne prie širdies, nėra viliojantis pasirinkimas. Nepaisant to, kad Dovilės mama taip pat medikė, tiesa, dirbanti ne gydytoja ligoninėje, o klinikinių tyrimų srityje, ji sulaukė artimųjų palaikymo: tėvai kartojo, jog jeigu jauti, kad medicina nėra tau, drąsiai išeik ir ieškok savojo kelio.