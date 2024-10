Tragiška mamos ir dukters žūtis lieka paslaptimi: kaltų nėra, nes niekas nematė, kas vairavo BMW

Be to, prokuroro nuomone, pirmos instancijos teismas neįvertino ir to, kad per avariją žuvusios moters sužalojimai labiau atitinka keleivio, o ne vairuotojo vietoje buvusiam asmeniui. Be to, anot prokuroro, net ir žuvusią moterį gelbėtojai ištraukė ne per vairuotojo, o per keleivio pusę.