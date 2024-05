Tomaszewskis skambiai apibūdino, ką mano apie rinkimų rezultatus

„Kai kurie lozungai ir Vaitkaus buvo teisingi. Sakykime, dėl politikos Baltarusijos atžvilgiu. Būtent pasienio žmonės daugiausiai ir nukenčia dėl to. Uždaromi pasienio punktai, liko tik 2. Ir dabar per visą Šalčininkų rajoną stovi sunkvežimiai, negalintys pravažiuoti. Be to, žmonės negali susitikti su artimaisiais anoje pusėje sienos. Ir visa tai yra Vyriausybės sprendimai“, – aiškino jis.