„Tokių skaičių nėra buvę per 30 metų, gal ir dar ilgiau“: Kėdainių rajono statistika muša rekordus

Seniai prabėgo tie laikai, kai Kėdainių rajone per metus gimdavo daugiau nei pusė tūkstančio naujagimių.

„Galiu pasakyti, kad tai yra mažiausias užregistruotų gimimų skaičius per 30 metų. Pernai gimė net 99-iais kūdikiais mažiau nei 2022 m. Be to, iš tų 289 naujagimių 47 gimė užsienio šalyse (vėliau jie buvo įtraukti į apskaitą Kėdainių rajone) “, – teigė G. Petrauskienė.