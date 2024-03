Timas po skyrybų liko su skola, nuomojamam bute ir daug ašarų: per penkerius metus gyvenimas pasikeitė kardinaliai

Per pristatymą ji irgi paatviravo apie savo patirtį po skyrybų.

„Vienas dalykas yra vaikai, ir jau dėl to negali užsitraukti antklodę, ir dieną naktį po ja žliumbti. (…) Pirmais metais ir finansai padeda išplaukti į paviršių. Kažkokius per sudėtingus klausimus per anksti spręsti pačioje pradžioje, ir tada galvoji: „pabandykime išgyventi“, apie „gerai gyventi“ klausimą dar nekalbame“, – sakė A. Matulaitė.