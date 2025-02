Tilto į Neringą būtinybę akcentuojantis Jasaitis: mūsų laukia labai niūri ateitis

Metų pradžioje tilto per Kuršių neriją idėją iškėlęs Neringos meras Darius Jasaitis tikina, jog dėl itin prastos keltų transporto sistemos bei darbuotojų trūkumo gyvenimas Neringoje tampa itin dideliu iššūkiu. Mero teigimu, pradėjus veikti jūrų vėjo parkui, be tilto per Kuršių neriją Neringos gyventojų lauktų dar niūresnė ateitis.