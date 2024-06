Teismas pasisakė dėl Petro Cvirkos paminklo

Be to, pareiškėjas siekė įrodyti, kad nėra duomenų, jog nacionalinėje ar tarptautinėje teisėje egzistuotų nustatytos sąlygos, kurios leistų teigti, jog už represijomis padarytus nusikaltimus būtų atsakingas P. Cvirka. Dėl to, pareiškėjo vertinimu, Kultūros paveldo departamentas neturėjo teisinio pagrindo paminklui netaikyti teisinės apsaugos.