Švedija bus NATO narė: santykiai su dviem sąjungininkėmis gali būti apkartę

„Švedija yra stipri demokratija, ginanti vakarietiškas vertybes įvairiais lygmenimis, tad ji tiesiogiai atliepia esminį NATO principą ir lūkestį. Be to, tai yra valstybė, kuri turi pakankamai stiprią karinę pramonę. Mes tą aptarėme, kai svarstėme, kad švedai sutinka tiekti naujus naikintuvus Vengrijai, nes turi tų gamybinių pajėgumų, kurie šiandien yra be galo reikalingi.