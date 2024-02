Suvalkijos kaime – siaubinga šeimos drama: vyskupas net iškėlė kunigą

„Dėl įvykusių padegimų jis yra įtariamasis, aišku, įrodymų nėra, bet galimai yra jis – automobilio padegimas yra užfiksuotas vaizdo kamerų, o namo sienos padegimo ir mašinų daužymo įrodymų nėra“, – sakė ji.

Vargonininkė neslėpė, kad kalbos apie tariamą romaną su kunigu ją labai įskaudino, dėl to nukentėjo ne tik ji pati, bet ir dvasinininkas, sunkiu gyvenimo laikotarpiu ištiesęs pagalbos ranką.

„Čia yra tokia košė, jūs patikėkite, nuo balandžio 4 d., kai buvo paskutinis smurtas per Verbas, nuo to karto mano mašinos dužo ištisai, namas degė, kitas automobilis degė, dekoratyviniai sodai išlaužyti, dujos paleistos, dujų šlangos perpjautos, – apie siaubingą realybę kalbėjo moteris. – Visa tai vyksta ištisai, atvažiuoju į bažnyčią groti su vargonais ir vėl randu savo automobilį sudaužytą. Siaubinga situacija – mano nepilnametė mergaitė ryte įsėda į autobusą važiuoti į mokyklą ir girdi, kad autobuso gale vienas vyras, kurį kaime visi labai gerai žino, rėkia visu balsu, jog mane vyras pagavo lovoje su kunigu. Jūs įsivaizduokite, nepilnametis vaikas tai girdi. Dukra man parašė žinutę – mama, tą ir tą girdėjau… Suprantate, žmonės dabar jau pradėjo šnekėti ne tai, ką girdėjo, o kas jiems sakė…Suprantate, žmonės jau pradėjo kalbėti įvardydami informacijos šaltinį, čia tokia košė užvirta, dėl to nukentės tik mano vaikai. Ir tas kunigas, vargšas, nukentėjo, labai nukentėjo. O aš šiam kunigui esu labai dėkinga – jeigu ne jis, nežinau, ką būčiau dariusi, turbūt būčiau jau negyvenusi…“