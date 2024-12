„Suprasti kitokias Kalėdas“: kaip per didžiąsias šventes jaučiasi autistiški žmonės

Klausydama sūnaus atviravimo ir pati Daiva prisipažįsta, kad ėmusi tyrinėti autizmą nemažai Povilo bruožų atpažino ir savyje, be to, suprato, kad ir jos mama jų turėjusi. Tiesa, nė viena iš moterų neturi ir neturėjo oficialios diagnozės. Vis dėlto tai, kad Daiva turi autistiškų bruožų, ji pastebi per socialinius santykius – nors noriai bendrauja ir mėgsta kalendorių pripildyti veiklų, išlaikyti draugystes tampa iššūkiu: „Man labai sunku skambinti, rašyti daug lengviau“, – pripažįsta ji.