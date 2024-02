Sulaužytos kojos nė negipsavo ir nuvežė į statybinį vagonėlį: moteris pagalbos sulaukė tik sukilus savanoriams

Glaudėsi statybiniame vagonėlyje

„Pažadėdavo, bet nieko nepasikeitė. Aš jai vis nuvežu valgyti, drabužių. Kotryna net 30 metų gyveno savo vagonėlyje šalia Klaipėdos Joniškės kapinių. Be šviesos, šilumos, tualeto, vandens. Ji atsidūrė ten po to, kai teismo sprendimu buvo iškelta iš socialinio kambario, kuris buvo netoliese esančiame name, – apie moterį pasakoja M. Andrijanovas ir priduria, kad jau nuo 2011 metų bandė rasti moteriai šiltesnį prieglobstį. – Miesto vadovai pasibaisėjo sąlygomis ir žadėjo suteikti visokeriopą pagalbą. Tuo viskas ir baigdavosi“.