Šokančios senjorės iš Kretingos sužavėjo ne tik Lietuvą, bet ir pasaulį: tapo žinomos net Maljorkoje

Atėjo ir pasakė, kad nori šokti

„Aš dirbu su įvairaus amžiaus žmonių grupėmis. Su senjorėmis labai gerai dirbti, be to, jos gali susirinkti dienos metu, per pietus, tad mums lengva suderinti patogų laiką. Pati pradžia buvo dar porą metų iki karantino. Tada buvau tik grįžęs į Lietuvą. Kretingoje surinkti šokantį kolektyvą tikrai buvo labai lengva – jis nori šokti, nori judėti. Kai pirmą kartą įdėjau skelbimą, užsiregistravo viso 79 moterys – čia yra kosmosas. Klaipėdoje tiek nesusirenka“, – dalijasi T. Romeika.