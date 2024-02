Slogios Landsbergio nuotaikos: kažkas turi pasakyti, kaip yra iš tikrųjų

Landsbergis: naujasis ES sankcijų paketas Rusijai yra svarbus, bet neatitinka fronto realijų

„Paketą pavyks priimti, bet klausimas – kokį. Aš manau, kad mes vis dar galime tai padaryti, bet vykstanti techninė diskusija nėra adekvačiai prilyginta tai situacijai, kuri yra fronte. Ukrainiečiai yra palikti be ginkluotės, be šaudmenų, ypatingai sudėtingoje situacijoje, o mes kalbame, ar galime įtraukti kelis šimtus žmonių į papildomą sankcijų paketą. Tai svarbu, aš to neneigiu, bet tai neatitinka realijų“, – pirmadienį Briuselyje žurnalistams teigė G. Landsbergis.