Slapta žudiko ir pareigūnės draugystė: svarbūs įkalčiai – apatiniuose drabužiuose

Su pareigūne jis susipažino per kalėjime nuteistiesiems organizuojamus renginius ir užsiėmimus.

„Taip ir pradėjome bendrauti, ji man davė savo kontaktus feisbuke, – pasakojo kalinys. – Aš jai parašiau per „Messenger“, susirašinėjome visokiomis temomis, po to ji man į kalėjimą atnešdavo skanesnį maistą, taip pat produktų, kurių negalima įsigyti kalėjimo parduotuvėje – tortų, guminukų, saldumynų. Kartą per užimtumo programą K. Rupeikaitė pasakė, kad jai trūksta pinigų, teigė, jog į kalėjimą galėtų atnešti telefonų, pasakė jų kainas.“