Rezervai ir resursai

Teko tampyti laisvesnes kuopas, batalionus tiek iš karo zonos, tiek iš Rusijos gilumos. Visa tai priminė kreivą šleivą desperaciją pirmojo Čečėnijos karo metu (1994 m.). Tuo tarpu fronto linijoje esančių Rusijos pajėgų balansas išlieka neigiamas. Galima tik priminti, kad agresoriaus propaganda teigia per mėnesį užverbuojanti 30 tūkst. naujų karių. Tai yra ne itin realistiškos lubos (realūs skaičiai galėtų būti apie 20 tūkst.), tačiau net imant tai už gryną pinigą ir toliau fiksuojamas rusų gyvosios jėgos deficitas. Agresoriaus nuostoliai šioje srityje buvo didžiausi per pastaruosius tris mėnesius ir siekė 36 810 karių. Taigi, trūkumas per šį mėnesį yra mažiausiai beveik 7 tūkst. karių, o per pastaruosius 3 mėnesius — 17 520.