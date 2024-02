Skaisgirytė apie Nausėdos ir URM ginčus: kas ir ko turi klausyti – labai aišku

– Visi tie darbai būtų susiję su Lietuvos saugumo stiprinimu, su saugios aplinkos kūrimu regione, kur to saugumo ir stabilumo nebuvo nuo kadencijos pradžios, o karui prasidėjus, žinoma, tapo dar mažiau. Pirmiausiai turėtume žiūrėti per saugumo prizmę, per gynybinio Lietuvos potencialo stiprinimą. Prezidentas labai nuosekliai, nuo pat 2019 m., sakė, kad tada NATO reikalaujami 2 proc. gynybai turi būti įgyvendinti – ir pats darė žingsnius, kad jie būtų įgyvendinti. Paskui iškėlė uždavinį, kad reikia siekti ir daugiau – iki 3 proc. Tai nuosekliai daroma.