Širinskienę įsiutino „Nemuno aušros“ idėja: tai yra didžiausia šios kadencijos gėda

Agnė Širinskienė: tai yra didžiausia šitos kadencijos gėda

„Pagal savo turinį, manau, yra šitos kadencijos didžiausia gėda šitas projektas. O žiūrint į prieštaravimą Konstitucijai, net jeigu išeitume iš tos pozicijos, kad įstatymas turi numatyti pagrindines ūkinės veiklos sąlygas… Paprastai Konstitucinis teismas, vertindamas atitikimą teisinės valstybės principui, apie tai yra nemažai pasisakęs. Netgi šiuo atžvilgiu mes tikrai pagrindinių sąlygų, numatytų įstatymo projekte, be to, ką jau pasakė Teisės departamentas, nematome. Dėl to ir kyla klausimai. Taip, gali būti, kad paskui poįstatyminiame reguliavime arba susiklosčiusioje praktikoje bus pradėta piktnaudžiauti ta pirmine iniciatorių intencija vien dėl to, kad tos būtinos sąlygos nėra aprašytos.