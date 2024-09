Siras Mohanadas: Lietuva ir Vilnius man primena gimtinę – ir geruoju, ir bloguoju

Man be galo patinka Vilniaus senamiestis – jis man primena Damaską. Per šį laiką susiradau bičiulių. Dauguma jų – pabėgėliai, sirai. Bendrauju ir su lietuviais. Nebuvo sunku užmegzti su jais ryšį. Mes pripratome čia gyventi. Gyvename ne pirmus metus. To pakanka, kad priprastume. Vis dėlto daug bendrauti ir pažindintis paprasčiausiai neturiu laiko, nes vien tam, kad sumokėčiau nuomą, turiu dirbti, dirbti ir dar kartą dirbti... Per mėnesį dažniausiai ilsiuosi tik tris dienas.