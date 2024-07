Sinoptikai jau dalijasi gera žinia: nurodė, kada galinga stichija trauksis

Daugiausia dėl vėjo pridarytos žalos apie 160 tūkst. klientų lieko be elektros. Rudenį ar žiemą tokie stiprūs vėjai paprastai pridaro mažiau žalos, nes tuomet jie būna be lapų, na o dabar vasara ir visi medžiai su lapais. Be to, šakos nuo drėgmės yra dar labiau pasunkėjusios, todėl dalis medžių (ar jų šakų) neatlaikė papildomo krūvio ir nulūžo ar išvirto.