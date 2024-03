Šimonytė paaiškino Anušausko atstatydinimą: pasigendu aktyvumo

„Dabar vyksta sudėtinga diskusija tai, kaip visas tas ambicijas, kurias turime, o tų ambicijų yra labai daug vienu metu, tai yra ir Vokietijos brigada, ir šaukimo reforma, ir nacionalinė divizija, ir rezervo aprūpinimas, ir kontrmobilumo priemonės, kaip jas įgyvendinti maksimaliai efektyviai per maksimaliai trumpą laiką. Tai yra labai nepaprasta, ir tai reikalauja aktyvaus darbo permastant skirtingas alternatyvas, priklausomai nuo to, kiek to papildomo finansavimo bus galima sutelkti artimiausiais metais. Nes tai gali reikšti sprendimus, kur politikai nebūtinai bus labai greiti priimti“, – kalbėjo I. Šimonytė.