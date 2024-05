Šimonytė atvirai pasakė, ar įsivaizduotų TS-LKD koaliciją su socialdemokratais

– Man atrodo, kad jei ponia Blinkevičiūtė norėtų būti Lietuvos politikoje, tai ji ir būtų Lietuvos politikoje. Bet matant visą tą viražą, kuris įvyko dėl Gitano Nausėdos parėmimo, ir visą tą miglą – tai aš sakyčiau, kad tie komentuotojai, kurie sako, kad ponia Blinkevičiūtė labai nori būti Europos Parlamente, jų prielaida yra absoliučiai teisinga. Noriu priminti, kad paskutinis darbas, kurį ponia Vilija padarė Lietuvos labui – tai buvo 2008 m. sprendimai dėl pensijų padidinimo, kurie ištuštino „Sodros“ rezervą, po to ponia Vilija išvažiavo į Briuselį ir Strasbūrą ir nuo to laiko ji Lietuvos politikoje dalyvauja tik tiek, kiek atplasnoja ir pakritikuoja visus, kas tuo metu dirba. Ir išplasnoja toliau spręsti europinių klausimų... Jeigu ji būtų norėjusi grįžti į Lietuvos politiką, ji būtų galėjusi kandidatuoti prezidento rinkimuose. Žinau, kad ji savo bendruomenės buvo labai kalbinama. Dabar tas susitarimas, kuris yra kažkaip pasiektas su Gitanu Nausėda, buvo įvertintas kaip palankesnis – nepaisant to, kad Gitano Nausėdos nuostatos yra labai toli bent jau nuo teorinių socialdemokratinių programinių nuostatų.