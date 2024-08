Ši krizė smogia nuo 18 iki 35-erių metų: nurodė, kas gali nutikti blogiausio

Denis neslepia esantis aktyvus tokių bendruomenių kaip „RedPill“ narys. Vyro tvirtinimu, jo paties patirtys šioje bendruomenėje teigiamos – joje padėjo jam susirasti merginą. Tačiau jis nevengia pateikti ir kritikos – jo nuomone, inceliai (angl. Involuntary celibacy, liet. priverstinis celibatas), kurie yra minėtos bendruomenės nariai, yra hedonistai, ir tai jaunam vyrui gali turėti neigiamą poveikį. Buvę „RedPill“ nariai įsitraukia į MGTOW (angl. Men Going Their Own Way) judėjimą-bendruomenę.