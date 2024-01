Seimas pavasarį spręs dėl apribojimų fejerverkams

Anot jo, visi kiti asmeniniam naudojimui skirti pirotechnikos gaminiai lieka žmonių atsakomybėje. Nors planų įstatymais apriboti per asmenines, valstybines ar kitas šventes šaudomus fejerverkus nėra, Seimo narys L. Jonauskas ragina švęsti atsakingai.

„Naujametinė naktis dažniausiai būna viena taršiausių naktų per visus metus – ore net dešimt kartų padidėja žmogaus sveikatai pavojingų kietųjų dalelių koncentracija. Be to, fejerverkų triukšmas sukelia didelį, net mirtiną stresą paukščiams ir gatvėse vedžiojamiems šunims. Pasaulyje daugėja miestų, kurie atsisako taršių, triukšmingų fejerverkų šou. Džiaugiuosi, kad tuo keliu pradeda eiti ir kai kurios Lietuvos savivaldybės. Vietoje fejerverkų šou jos renkasi šventes sutikti atsakingiau – rodo įvairias lazerines projekcijas, lazerių šou. Tikrai tokiu pavyzdžiu galėtų pasekti ne tik visi Lietuvos miestai, bet ir gyventojai. Iššautas fejerverkas šiandien reiškia ne tik didesnę oro, kuriuo patys kvėpuojame, taršą, bet ir vėjams išleistus pinigus“, – sako Seimo narys.