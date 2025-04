Savaitę trukusi ypatinga operacija: Pabradėje iš pelkės ištrauktas šarvuotis ir 4 JAV karių kūnai

„Dabar sutelkta įranga, technika, kurios reikėtų. Pelkėta vietovė, dėl to reikalinga sunkesnė, reikės privežti dar kai ko. Dėl trukmės, tai, matyt, priklausys nuo to, kaip mums seksis numelioruoti kai kurias vietas, ir, be abejo, priklausys nuo oro sąlygų. <...>. Galbūt tik pasakysiu taip, kad dabar susiaurintas rajonas, maždaug žinome, kurioje vietoje galbūt kažkas atsitiko, todėl esame sutelkę visą reikalingą techniką – lietuviai kartu su amerikiečių pajėgomis“, – pasakoja Lietuvos kariuomenės vadas R. Vaikšnoras.