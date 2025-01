Sausio 13–osios minėjime – raginimas šią dieną įtraukti į valstybės švenčių sąrašą: gal žinote reikšmingesnę datą?

Sugrįžęs į Aukščiausiąją Tarybą fotografavau gynėjus, šiuose krėsluose sėdinčius parlamentarus, signatarus, kunigus, kurie per atvirą langą aukodavo mišias. Siaubinga baimė sukaustydavo, kai per garsiakalbius pranešdavo apie atvažiuojančią sovietų karine koloną. Kunigai pašventindavo prie langų budinčius ir pasiruošusius žūti gynėjus. Kartais šioje salėje, grįždavau, ir ten viršutinėje eilėje aš miegodavau, tai buvo mano trijų parų gyvenimas šitoje salėje. Kai grįžau į Kauną, atspausdinau fotografijas, per traukinio keleivius perdaviau fotografijas vokiečių žurnalistams į Maskvą, ir po savaitės tos fotografijos buvo atspausdintos labai garsiame Vokiečių žurnale „Stern“. Vėliau jos buvo spausdintos Anglijoje, Šveicarijoje, JAV ir kitur. 1991 metų sausio fotografijos lig šiol tebekeliauja po pasaulį ir yra vizualinis Lietuvos fotografijos dokumentas.