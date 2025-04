Lietuvoje tikrai veikia penktoji kolona, daug pavojingesnė, nei manoma, ir ją sudaro žmonės, kurių viešumoje nematyti. Be to, aplink ją spiečiasi vis daugiau tų, kurie menkina Lietuvą, stengiasi visus įtikinti, kad valstybė neapginama, o to tikslas – pasiekti, jog piliečiai tiesiog nesipriešintų, jei ateitų diena X.