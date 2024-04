Ruošimasis ekstremalioms situacijoms atskleidė civilinės saugos spragas: kalta ne tik pasenusi įranga

Civilinės saugos pranešimus PAGD siunčia pagal pasirinktą teritoriją

Mobiliojo ryšio operatoriai sulaukia vartotojų skundų dėl to, kad civilinės saugos pranešimai jų nepasiekė. Tačiau „Tele2“ viešųjų ryšių vadovė Asta Buitkutė sako, kad dėl to telekomunikacijų įmonės nėra atsakingos. Kaip nurodo ji, įspėjamuosius pranešimus siunčia PAGD.

„Gyventojų įspėjamieji pranešimai siunčiami per specialią sistemą. Ji veikia tiesiai per antenas, ne į telefono numerius. Operatorius apskritai negali matyti, ar klientas gavo tą žinutę. Mes suteikiame tarnyboms galimybę naudotis tam tikru serveriu ir per jį tarnybos pasirenka į kokią teritoriją jos nori nusiųsti tuos pranešimus. Jeigu žmogaus mobilusis telefonas jungiasi prie tarnybų atrinktų antenų, jis gaus tą pranešimą, jeigu nebepatenka į tą teritoriją, tai to pranešimo negaus“, – aiškino A. Buitkutė.