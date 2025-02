Proteste Vilniuje – aštri kritika Benkunskui

Organizatorė: pasekmių neišvengsime ir jos bus skaudžios

L. Poškutė tvirtina, kad druska beriama visiškai neatsižvelgiant į orus, reguliariai padengiant visus kietuosius paviršius, net ten, kur praktiškai nėra pėsčiųjų, ar gatvelėse, kur automobilių judėjimas itin mažas ir lėtas. „Absoliučiai nereikalingai visu pločiu pila tą druską. To pasekmės jaučiamos jau dabar ir ateityje bus dar skaudesnės. Juk druska patenka į dirvožemį, miesto šaltinius, upelius ir upes, kenkia visoms ekosistemoms. Taip pat ardo betoną, asfaltą, tiltų ir kitas konstrukcijas, viso to atstatymas miestui labai brangiai kainuos, dėl to norime įspėti visuomenę ir atkreipti savivaldybės dėmesį’’ – aiškina protesto organizatorė.