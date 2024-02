Prognozė šiems metams: tai bus rinkimų ir karų metai

Beda pirštu į valdančiuosius

„Metai bus karšti. Ir dėl to, kad pusė pasaulio rinks kažką ir vyks rinkimai. Ir dėl karų. Šioje vietoje Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) ir aš nuo pat šios kadencijos pradžios kalbame apie grėsmę mūsų užsienio politikos koordinuotam veikimui.

„Trūksta tos vienybės ir tai yra atsitikę turbūt dėl to žaidimo – kas labiau Tėvynę myli, parodykime dabar. Dėl to triukšmo yra daug, kalbėjimo apie artimiausiu metu galimą karą tarp Rusijos ir NATO irgi yra daug. Bet per tuos grožio konkursus mes pamiršome, kad reikia darbus daryti. Mes vis dar neturime slėptuvių, aiškiai nesame susitarę dėl kariuomenės vizijos“, – Žinių radijo eteryje kalbėjo parlamentaras G. Surplys.