Prieštaringi signalai iš Ukrainos dėl branduolinių ginklų įgavo pagreitį: ką tai reiškia iš tikrųjų

Be to, branduolinių galvučių priežiūra susijusi ne tik su saugumo, finansiniais, bet ir techniniais klausimais – galvutės, tiksliau jose esantis plutonis 239 turi savo galiojimo laiką (10-15 metų) ir be tinkamos priežiūros specialiose patalpose, užtaisai tampa betiksliais ir pavojingais šeimininkams.