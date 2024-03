Prezidentas įvardijo vieną iš galimų kandidatų pakeisti Anušauską

„Dar svarbiau yra tai, ką ponas Anušauskas šiandien man pasakė ir po to pakartojo spaudos konferencijoje – tai galimai korupcinės veiklos pėdsakai ir mėginimas kai kurių NSGK narių kištis į viešuosius pirkimus. Tai labai rimta ir aš to neketinu taip paprastai palikti. Be abejo, reikės kalbėtis ir su STT vadovu, kokio pobūdžio, kokio rimtumo tai dalykai“, – tvirtino šalies prezidentas.