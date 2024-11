Premjerės postą paliekanti Šimonytė – apie tai, kas laukia toliau: nemažai pavyko padaryti ir to nesigėdiju

– Aš tikiu, kad jeigu bus noro padaryti, tai padarys. Ar čia tiktai skolintis? Aš esu žmogus, kuris vertina mokesčių mokėtojų pinigus ir palūkanoms išmokėti pinigai nekelia man susižavėjimo. Manau, kad jeigu kažkas yra labai svarbu, tai tas, kas yra labai svarbu, turi būti ir finansuojama pirmiausia mūsų pačių. Aš suprantu, kad gali būti momentinių dalykų, kai reikia tiesiog čia ir dabar kažką padaryti. Tada tikrai gali pasiskolinti. Bet yra dalykai, kuriuos reikės finansuoti 6, 7, 10 metų ateityje tikrai ženkliau, negu dabar. Aš būsiu ta nuobodi buhalterė, nors nežinau, kodėl žmonės nori kažkaip menkinti tą profesiją, ir vis tiek sakysiu, kad first things first (liet. pirmiausiai – pirmieji dalykai). Bet tada mes turime susitarti, kad jeigu tai yra first, tai tai yra first (liet. pirmiausiai) ir mums, mokesčių mokėtojams.