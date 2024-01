Politologas pasidalijo karo prognozėmis 2024-iesiems: Ukrainos laukia iššūkis

Aptarė esamą situaciją



„Iki to laiko, pastarąjį mėnesį rusai visą laiką atakavo dronais, šachedais ir, iš tikrųjų, tie šachedai yra patobulinti ir dėl to jie skrenda daug toliau. Pavyzdžiui, šiandien ryte tais dronais buvo atakuotas ir Lvovas, taigi nuotolis dronų praskridimo – taip pat pasikeitė. Dronai kodėl leidžiami? Viena vertus, yra pabandoma atakuoti pigesnėmis priemonėmis tuos objektus, kurie yra svarbūs Rusijai, tai yra tiek kariniai, tiek ekonominiai, strateginiai objektai, o paskui, aišku, reikia laukti to raketų lietaus ir tas raketų lietus, kuris buvo praėjusiais metais irgi metų gale, gruodžio 31 dieną, simbolizuoja pradžią to raketų apšaudymo, ką, aš manau, Rusija darys“, – kalbėjo jis.