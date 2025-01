Politikos stebėtojai dėmesį atkreipė į neįprastus Trumpo inauguracijos aspektus

Į vidų ceremoniją perkelta tik antrą kartą

„Nesunku įsivaizduoti, kad nepaisant to, kad jau kelintą žiemą ten atgarma oras iš Arktikos ir užneša sniego, bet tai tikrai nėra toks oras, kad Vašingtono gyventojai būtų įpratę stypsoti prie minuso. Galime juokauti, kad, jeigu tai būtų Suomijos prezidento prisaikdinimo ceremonija Helsinkyje, tai ten žmonės net be šalikų ateitų, ir nepastebėtų, (…) bet Vašingtone žmonės prie to nepratę, dėl to ir vyksta ceremonija viduje“, – pasakojo A. Puklevičius.