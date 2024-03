Politikos ekspertė paaiškino, kodėl Putinas nevadinamas neteisėtu prezidentu kaip Lukašenka

Tais atvejais, kai tarptautinė bendruomenė skelbdavo lyderius nelegitimiais, pavyzdžiui, Assadas Sirijoje, Gaddafis Libijoje, po to sekdavo ir labai konkretūs veiksmai, ką tai reiškia. Tai yra įgalinimas tarptautinės bendruomenės prisiimti atsakomybę už kitą valstybę ar jos nelegitimią valdžią. Tai šiuo atveju, Rusijos atžvilgiu, mes turėtume dar padiskutuoti, bet nei dėl baigties, nei dėl to kas po to seks po tų rinkimų, mes, atrodo, niekas abejonių neturėjome“, – nurodė vyriausiasis prezidento patarėjas K. Budrys.