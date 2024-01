Po vandeniu atsidūrė didžiulė 10 000 ha teritorija: kai kur situacija pasiekė stichinį lygį

Taip nutiko todėl, kad storas sniego sluoksnis ištirpo labai greitai – kone per naktį, be to, kasdien lijo. Prisidėjo ir šiaurės vakarų vėjas, dėl kurio sukilo vanduo jūroje ir mariose. Vanduo, pasak meteorologų, plūstelėjo į upes ir kilo po 30 cm per parą.