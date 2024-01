Po policijos atliktos kratos – šokiruojantis prisipažinimas

Teismas pažymėjo, kad Vaidas G. pripažino kaltę, gailisi, anksčiau neteistas, todėl jam buvo skirta 5 tūkstančių eurų bauda, kurią šis privalo sumokėti per 10 mėnesių. Be to, nuspręsta iš jo konfiskuoti nusikaltimo įrankį – kompiuterį.