Po plačiai nuskambėjusio Landsbergio vizito Tbilisyje – nevienareikšmiai vertinimai

„Žmogaus teisių formatai, demokratijos klausimai, ESBO organizacija, Europos Taryba – yra daugybė formatų, kur tie klausimai per monitorinimą, per stebėjimą, realių problemų įvardijimą sprendžiami, bet ne per politikavimą. Šiuo atveju, aš matau aiškų politikavimą, lipimą ant bačkos ir tada, jeigu mes jau sakome, kad tai yra gerai, tai mes tada nesipiktinkime ir leiskime vienokiai ar kitokiai opozicinei partijai Lietuvoje pasikviesti ar Baltarusijos, ar Orbano atstovus. Orbano užsienio reikalų ministras atvažiuotų ir pradėtų agituoti už kažką Lietuvoje. Kaip mes į tai žiūrėtume?“, – kėlė klausimą politologas.