Po pirmojo matematikos tarpinio patikrinimo vienuoliktokams – emocijų lavina

Pirmasis matematikos tarpinis patikrinimas bus vykdomas ir iš bendrojo, ir iš išplėstinio kurso. Abiejų kursų pirmojo matematikos tarpinio patikrinimo užduotį sudaro 15 uždarojo tipo ir trumpojo atsakymo uždavinių ir klausimų. Per pirmąjį patikrinimą galima surinkti 20 taškų. Mokiniai matematikos tarpiniame patikrinime gali naudotis skaičiuotuvu be tekstinės atminties, jiems bus suteikti formulių rinkiniai. Rekomenduojamų skaičiuotuvų, kurie yra tinkami naudotis tarpiniame patikrinime, sąrašas skelbiamas NŠA interneto svetainėje. Matematikos tarpiniai patikrinimai prasidės 8 val. ryto ir truks 45 minutes.

Nuo 2024–2025 mokslo metų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (iki 100 balų) sudarys tarpinio patikrinimo (iki 40 balų) ir brandos egzamino (iki 60 balų) įvertinimai. Per tarpinį patikrinimą surinkęs ne mažiau kaip 35 taškus, į egzaminą atėjęs abiturientas jau bus tikras, kad jį išlaikė ir turės galimybę rezultatą pagerinti. Jei per tarpinį patikrinimą mokinys surinks 0 taškų, jis vis tiek galės laikyti to dalyko brandos egzaminą.