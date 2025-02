Po Miuncheno konferencijos – liūdna signataro Tamulio išvada

– Jeigu mes tą padarysime protingai, neužsuksime tokių mokesčių pakeitimų, kurie turės neigiamą įtaką BVP, tai per keletą metų, per BVP augimą, per infliaciją natūralią – visas tas krūvis sumažės natūraliai ir atsiras daugybė būdų finansuoti tą skolos aptarnavimą ne tokiu būdu, kaip mes įsivaizduojame imdami tuos absoliučius skaičius. Aš jau nekalbu apie tai, kad mes nesiruošiame pasiskolinti rytoj lygiai 15 mlrd. Tada, jei vėl grubiai paskaičiuosime, turbūt kainuos šiek tiek pigiau. Jeigu paimsiu 3 proc. palūkanas, tai metinis 15 mlrd. aptarnavimas kainuos 450 mln. Man reikės kitais metais pasiskolinti, tarkime, 4 mlrd. Tai jau 120. Tai nėra tai, ko mes negalim susimokėti. Aš jau nekalbu apie tai, kad jeigu mes prioritetą vėl pasidėsime ir pasižiūrėsime, kas mūsų laukia – susimokėkime. Tik dar kartą noriu pasakyti: jeigu bandysime skaičiuoti, kad padarom ką nors, gal čia per daug ir panašiai – geriau neinvestuokime nieko. Bus išmesti pinigai, jie neduos rezultatų. Jeigu jau norime pasileisti į tą lošimą kortomis „viskas arba nieko“, tai tada nieko nedarykime, sėdam ant smėlio ir laukiam, kas bus. Bet jeigu sakom, kad prioritetas yra gynyba ir mes esam labai rimtoje situacijoje, tai tada geriau iš pradžių pasižiūrėkime, ko tam reikia, o po to surasime pinigus.