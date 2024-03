Po grasinimų ir išpuolių – kruvinas konfliktas: nužudydamas neviršijo būtinosios ginties ribų

„Iš išgąsčio būsenoje esančio, įbauginto asmens, kuris ilgą laiką prieš įvykį buvo gąsdinamas nukentėjusiojo bei jautė baimę, kurio atžvilgiu buvo ruošiamasi naudoti smurtą, reikalauti, kad jis privalo apgalvoti ir skrupulingai numatyti savo veiksmų pasekmes, yra neteisinga ir nelogiška“, – teisėjos Aivos Survilienės pirmininkaujama kolegija pažymėjo, jog Ernestas Š. buvo išgąsčio būsenoje bei turėjo pagrindą manyti, kad prasideda pavojingas, realus ir akivaizdus kėsinimasis, nors jo gynyba ir neatitiko kėsinimosi pobūdžio bei pavojingumo dėl jo patirto išgąsčio, tačiau tai, jog jam nebuvo padaryta žala, yra pasekmė to, kad jis laiku apsigynė nuo nukentėjusiojo.

Taip nusprendė Lietuvos apeliacinis teismas , nusprendęs nutraukti alytiškiui iškeltą baudžiamąją bylą. Tuo metu anksčiau Kauno apygardos teismas buvo priėmęs priešingą nuosprendį – konstatavo, kad nuo savo varžovo besigynęs 30 metų alytiškis peržengė būtinosios ginties ribas, gynybai aiškiai neatitinkant kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo. Už tai jam buvo skirta 6 metų laisvės atėmimo bausmė, be to, nužudytojo artimiesiems buvo nurodyta sumokėti apie 40 tūkstančių eurų turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.

Kad kitas vyras augina jo dukrą ir gyvena su moterimi, kurią jis ilgą laiką mylėjo, Giedrius M. niekaip negalėjo atleisti – dar kalėdamas Alytaus kalėjime jis tiek buvusiai draugei, tiek šios naujajam sugyventiniui daugybę kartų siuntė grasinančias žinutes, net per draugą perdavė vaizdo įrašą, kuriame buvo nufilmuotas kalėjime sunkiai sužalotas kažkoks nuteistasis.

Kad kitas vyras augina jo dukrą ir gyvena su moterimi, kurią jis ilgą laiką mylėjo, Giedrius M. niekaip negalėjo atleisti – dar kalėdamas Alytaus kalėjime jis tiek buvusiai draugei, tiek šios naujajam sugyventiniui daugybę kartų siuntė grasinančias žinutes, net per draugą perdavė vaizdo įrašą, kuriame buvo nufilmuotas kalėjime sunkiai sužalotas kažkoks nuteistasis.

Šoko ištiktas Ernestas Š. iš įvykio vietos paspruko, tačiau tik trumpam – atsigavęs iš karto nuvyko į policijos komisariatą. Policijos pareigūnai jau žinojo, kad jis anksčiau ne kartą iš nužudytojo buvo sulaukęs grasinimų, net buvo užpultas, dėl to su savo drauge planavo išsikraustyti iš Alytaus. Kartu būtų išvažiavusi ir nužudytojo dukra.

„Giedrius M. man ne kartą iki šio tragiško įvykio grasino – kai pradėjau draugauti su buvusia jo sugyventine, netrukus iš jo sulaukiau grasinimų telefono žinutėmis per „Messenger“ programėlę, – pasakojo Ernestas Š. – Jis rašė, kad man nupjaus galvą, liksiu daržove. Iš pradžių maniau, kad Giedrius M. tik parašinės ir nustos, visą laiką į jo žinutes atsakiau mandagiai, bet grasinančios žinutės nesiliovė. Vėliau per miesto šventę Alytuje, kai buvau išėjęs pavedžioti šunį, prie manęs priėjo Giedriaus M. draugai ir padavė telefoną – pasakė, kad su manimi nori kalbėtis Giedrius M. Atsiliepiau, o jis man ėmė grasinti, sakė, kad peršoks kalėjimo tvorą ir mane „pribadys“. Tada jis pareikalavo, kad įkalbėčiau buvusią jo sugyventinę iš policijos atsiimti pareiškimą, nes ji buvo parašiusi – kai su ja pradėjau draugauti, Giedrius M. prieš ją smurtavo. Šio pokalbio metu jis kalbėjo labai agresyviai, nors ir stengiausi jį nuraminti, tačiau jis dar pagrasino, kad jei mano draugė neatsiims pareiškimo, tai „negali žinoti, kada vakare eisi ir iš nugaros tau „štyrą“ suleis“ ar pan.“.

Apie tai policijos pareigūnams buvo papasakojęs ne tik Ernestas Š., bet ir jo draugė, kurios patėvis dirbo policijos komisariate. Bet pareiškimo vyras taip ir nebuvo parašęs – po pokalbių su pareigūnais suprato, kad nieko nepakeis, be to, šie buvo užtikrinę, jog vyras dar ilgai neišeis iš įkalinimo įstaigos.

„Kadangi aš prekiauju statybinėmis medžiagomis, vieną dieną per „Facebook“ žinutes gavau užsakymą iš merginos, kuri prekes prašė atvežti į Rimėnų kaimą, atsiuntė adresą, – pasakojo Ernestas Š. – Nuvažiavau nurodytu adresu ir čia, kaip ta mergina nurodė, turėjau paimti jos sutuoktinį, kartu su juo važiavome iki kažkokios negyvenamos trobos. Važiuojant man kelią užstojo BMW automobilis, iš jo iššoko du asmenys, vienas iš jų buvo Giedrius M. Jie visi puolė prie automobilio, kadangi buvau palikęs pravertą langą, vienas jų įkišo į vidų ranką ir papurškė dujų balionėliu, jį spėjau išmušti, o tada Giedrius M. kažkokiu daiktu daužė į automobilio langą, tada greitai užvedžiau automobilį ir išvažiavau.“

Kad Giedrius M. grasindamas nerinko žodžių, patvirtino ir Ernesto Š. išsaugotos žinutės, kuriose buvo žadama visais įmanomais būdais susidoroti, ypatingai dėl to, jog vyras su savo drauge augina jo dukrą: „Aš tave subadysiu tikrai ir tikrai savo rankom, nežaisk, gerai“; „Velnias, tu dar pamastyrinsi, aš tave ir tavo šunį užversiu, kandone, aš viską žinau jau puikiai (necenzūrinis žodis), visą naktį pas tave buvote, tingėjau laukti, būčiau išpjovęs kiaušinius“; „Atsiprašysi vis tiek, vafli“; „Tau paruošta visa puokštė ir kad manęs nebuvo, tu vis tiek esi vaflių vaflis, ir tau, vafli, vienas šansas durt iš čia ir nesimaišyt, verslininke. Aš išeisiu, ją pasiimsiu, vėl pasikartosiu, užauginsiu mergą normalią ir kažkokie velniai man jos neauklės, neduok Dieve, tu ją paliestum, aš tau nupjaučiau galvą su šypsena veide“…

Baudžiamojoje byloje esančius duomenis išanalizavę teisėjai pabrėžė, kad Ernesto Š. užpuolimas buvo netikėtas: „Jis ėjo link automobilio ir išgirdo kažką atbėgantį, taip pat išgirdo šūktelint „papjausiu, gaidy“. Ernestas Š., eidamas link automobilio, nesitikėjo sutikti Giedriaus M., šis atbėgo prie jo netikėtai. Be to, įvertinus tai, kad Giedrius M. išbėgo iš už krūmų bei tai, kad jis su draugu automobilį buvo palikęs toliau nuo laiptinės, manytina, kad Giedrius M. ir turėjo tikslą Ernestą Š. užpulti netikėtai.“

„Ernesto Š. ir įvykį mačiusių liudytojų parodymai patvirtina, kad Giedrius M. prie Ernesto Š. atbėgo bei pirmasis iniciavo užpuolimo veiksmus – Giedrius M. buvo iškėlęs ranką, bandė jam durti, trenkti duriamuoju judesiu, todėl jis pasisuko į šoną, išvengė pirmos atakos, dūrė atgal Giedriui M. į pilvą, bandydamas apsiginti“, – nutartyje nutraukti baudžiamąją bylą pažymėjo teismas.

Anot teisėjų, Ernesto Š. naudota gynyba praktiškai atitiko kėsinimosi pobūdį bei pavojingumą.