Po aviakatastrofos aukas renkantis Raudonasis Kryžius: per kelias paras padvigubėjo suaukota suma

„Žmonės jau pradeda atsigauti po patirto šoko, suvokti, kas nutiko, dėl to ašarų kasdien tik dar daugiau. Darbuotojai ir savanoriai kiekvieną dieną yra šalia, kad palaikytų, sektų daiktų poreikį, o taip pat yra didelė emocinė ir fizinė pagalba aiškinantis ir padedant pildyti daug reikalingų dokumentų“, – dėstoma įraše.

Pirminiais duomenimis, per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos piliečiai. Eltos žiniomis, vieno jų būklė yra sunkesnė, kitas sužalotas mažiau.