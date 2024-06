Po 14-metės tragedijos Alytuje – ženklai, kuriuos svarbu pastebėti: vieno iš klausimų reikia vengti

Be to, tėvai gali skambinti į „Tėvų liniją“, o specialistai pateiks pasiūlymų ir idėjų, kaip vaiką prakalbinti ir jam padėti. Taip pat galima kreiptis į psichologus vaiko mokykloje, pagalbos ieškoti psichikos sveikatos centruose. Be to, kaip aiškina V. Andreikėnaitė, žmonėms, kurių aplinkoje yra galvojančių apie savižudybę, taip pat gali būti sunku, todėl pagalbos turėtų ieškoti ir jie.