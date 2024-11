Pirma į aviakatastrofos vietą atvykusi medikė paaiškino, kaip pavyko išgelbėti žmones

„Taip pasisekė, kad ta kabina buvo atskirai nuo to liepsnų židinio. Ir mums pavyko tai, kad nebuvo liepsnų apimti žmonės“, – LRT radijui sakė medikė.

Pirminiais duomenimis, per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos piliečiai.