Pinskuvienės poelgis suglumino: atskleidė jautrius tyrimo duomenis?

Už ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimą be leidimo Baudžiamojo kodekso 247 str. numatyta atsakomybė, už tai gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.

Merė problemos nemato

„Žinokite, mes su teisininkais tarėmės, kiek galima rašyti. Mokykla tėvams išsiuntinėjo žinutes, viską matė vaikai, tai po to tėvams būti nežinomybėje ir kažką slėpti... nežinau, kas ten atskleista, ten niekas neatskleista, – kalbėjo Ž. Pinskuvienė. – O pati šiandien kreipiausi į policiją, nes vaikai išsakė daug faktų. Jeigu policija šitoje vietoje nesudirbs, tada man trūksta žodžių, nes tiek tęstis nebegali. Ne vieną kartą Vilniaus kriminalinė policija važiavo į šitą mokyklą. Suprantate, per daug yra faktų, per daug viskas žinoma, bet procesas stoja. Kažkodėl nepaima už tam tikros vietos šitų žmonių, kurie nuodija mūsų vaikus. Aš nieko neatskleidžiau, nei kaip baigėsi ligoninėje, nei kažkokių duomenų, šioje vietoje esu rami.“