Per pirmuosius žmonių su negalia užimtumo pertvarkos metus padaugėjo dirbančių, bet pramoninkai prisibijo trukdžių

Be to, institucijos užsakymu atlikta „Sprinter tyrimai“ apklausa parodė, kad žmonės vis pozityviau mato dirbančiuosius su negalia. Anot apklausos, 2023 m. 77 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų mano, kad žmonės su negalia yra produktyvūs darbuotojai, per metus jų padaugėjo 5 proc. Absoliuti dauguma, 97 proc., apklaustųjų sutiktų dirbti su kolega, turinčiu negalią, jeigu jo kompetencija būtų pakankama, o 91 proc., būdami darbdaviu, priimtų tokį žmogų į darbą.